"E così, per la prima volta in questo campionato, l’Inter vive la bellissima solitudine della vetta. L’evoluzione dei risultati e della classifica non aveva ancora concesso alla squadra di Cristian Chivu questo privilegio vissuto finora da Napoli, Milan e Roma. Nella corsa alla vetta dei primi quattro mesi si sono alternate tutte le grandi d’Italia lassù, in compagnia o in solitaria. La Juventus ci è rimasta nelle prime 3 giornate, a punteggio pieno insieme con il Napoli. Altri 90 minuti e solo la squadra di Antonio Conte ha tenuto il ritmo da punteggio pieno. Dalla quinta in avanti è partito l’ascensore. Milan e Roma sono salite insieme con il Napoli. Alla sesta sono rimasti Napoli e Roma, mentre il turno successivo è ricomparso il Milan di Max Allegri in solitaria. Giusto uno spot, perché all’ottava giornata sono tornate Napoli e Roma. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini hanno tenuto intatta la coppia per un giro di giostra, perché alla decima è rimasto da solo il Napoli. Di nuovo, perché gli era già successo. All’undicesima si è formata una coppia inedita, quella composta da Inter e Roma. La prima apparizione in cima dei nerazzurri dopo quella nel gruppo a sei della prima giornata", sottolinea La Gazzetta dello Sport.