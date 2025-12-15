C'è tanto di Lautaro Martinez nella vittoria ottenuta ieri pomeriggio dall'Inter a Marassi. Al di là del gol, per una prestazione rivelatasi convincente fin da subito. In qualche modo il capitano nerazzurro l'aveva promesso, come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge sul quotidiano:
Inter, confermato lo spoiler su Lautaro. Un dato lo accomuna a Mbappé, Haaland e Kane
"Lo sguardo con cui aveva lasciato San Siro martedì sera sembrava promettere proprio il tipo di prestazione che Lautaro Martinez ha sfoderato ieri pomeriggio a Marassi. Era stato una sorta di spoiler. Ferito nell’orgoglio, per l’ennesima sconfitta immeritata in pochi mesi, ma senza la minima intenzione di lasciare spazio alla frustrazione. Se l’Inter è riuscita a reagire dopo lo stop col Liverpool è perché ha messo in campo lo spirito del suo capitano. Nel primo tempo, con l’approccio rabbioso e la personalità con cui ha subito conquistato il doppio allungo, e nella ripresa, quando è stato necessario anche stringere i denti.
Molto spesso il Toro è l'uomo in più perché dispone sia di sciabola che di fioretto, da utilizzare all’occorrenza in base a ciò che richiede la partita o il momento della stessa. Per questo, metabolizzare la prima richiesta fatta da Chivu è stato più facile per uno con la sua esperienza. Il livello di maturità raggiunto gli consente di portare sempre altissima la concentrazione e di tenere un livello prezioso di performance, al di là dei gol. Per i quali, ovviamente, continua ad avere un debole. Ieri è arrivato a quota 165 in nerazzurro.
Avere lì davanti uno come lui è una garanzia per Chivu. Una fortuna rara. L’argentino è infatti uno degli appena quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist fino a questo momento) in ognuna delle ultime sette stagioni dei top 5 campionati europei. Come lui soltanto gente del calibro di Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Uno dei segreti per la vetta conquistata a pochi giorni dal Natale
