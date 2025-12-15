"Lo sguardo con cui aveva lasciato San Siro martedì sera sembrava promettere proprio il tipo di prestazione che Lautaro Martinez ha sfoderato ieri pomeriggio a Marassi. Era stato una sorta di spoiler. Ferito nell’orgoglio, per l’ennesima sconfitta immeritata in pochi mesi, ma senza la minima intenzione di lasciare spazio alla frustrazione. Se l’Inter è riuscita a reagire dopo lo stop col Liverpool è perché ha messo in campo lo spirito del suo capitano. Nel primo tempo, con l’approccio rabbioso e la personalità con cui ha subito conquistato il doppio allungo, e nella ripresa, quando è stato necessario anche stringere i denti.