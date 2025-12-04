L'analisi del Corriere dello Sport all'indomani del successo per 5-1 dei nerazzurri di Chivu sul Venezia a San Siro

Alessandro De Felice Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 08:32)

L’Inter regola con 5 gol il Venezia e attende l’esito del match tra Roma e Torino del 13 gennaio per conoscere l’avversario dei quarti di Coppa Italia.

“Chivu non solo ha potuto ruotare i suoi uomini e gestire le forze (otto elementi nuovi rispetto a Pisa), ma ha pure ottenuto buone risposte sul piano dell’atteggiamento - evidenzia il Corriere dello Sport -. Nessuno ha preso sotto gamba la sfida e chi doveva dimostrare qualcosa l’ha fatto: qualcuno in misura maggiore, altri in maniera meno evidente”.

Tra le buone notizie il ritorno in campo di Josep Martinez e di Mkhitaryan, che mancava dal Napoli: “Dopo un altro tagliando con il Como, l’armeno ha già prenotato una maglia da titolare contro il Liverpool”.

Quella di San Siro è stata una serata di prime volte: Diouf ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra, Pio ha firmato la sua prima prodezza a San Siro con la maglia nerazzurra e Spinaccè e Bovo hanno debuttato.

La scena se l’è presa Diouf, che ha confermato i segnali lanciati contro Milan e Pisa: “Chivu l’ha riproposto largo a destra e lui ha risposto proponendosi con personalità, tentando la giocata senza timidezze. La sua rete è stata la fotografia delle sue qualità e caratteristiche, che restano quelle di una mezz’ala. Ha dettato il passaggio a Frattesi, si è presentato in area e si è guadagnato lo spazio per il tiro, infilando Grandi di destro, quindi non il suo piede”.

Bene anche Luis Henrique: “Chivu lo ha piazzato a sinistra, a piede invertito come Diouf. E il brasiliano, inizialmente, ha confermato tutte le sue difficoltà e timidezze. Poi ha cominciato a sciogliersi, fino a che si è inventato un dribbling in tunnel per arrivare sul fondo dentro l’area avversaria: passaggio dentro per Pio, che è stato contratto. Rinfrancato, nella ripresa, ha sfoderato pure un’accelerazione che l’ha proiettato in area. Ma Grandi ha sbarrato la strada al suo piattone”.