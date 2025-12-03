FC Inter 1908
CdS – Inter, il piano di Chivu come quello di Inzaghi? Si spera in una differenza

Il quotidiano in edicola stamattina chiarisce le intenzioni del club nerazzurro in questa stagione
Daniele Vitiello
L'Inter vuole essere protagonista su tutti i fronti. Come un anno fa, per intenderci. Non si è scalfito il desiderio di arrivare in fondo in ogni competizione, nonostante la brusca frenata nel finale della scorsa stagione. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"Insomma, l’idea è che il percorso di Chivu somigli un po’ all’ultimo della gestione Inzaghi, con alternative ai titolari di un livello più alto rispetto a prima. Sperando ci sia una sola, enorme differenza: uno o più trofei da mettere in bacheca. La variabile orienterà inevitabilmente i giudizi al momento di tracciare i bilanci.  Se sarà brezza piacevole o vento di tempesta destinato ad abbattersi su viale della Liberazione, dipenderà inevitabilmente dall’epilogo della stagione. Ma non per questo si rinuncerà a lottare. Dopo un anno a secco c'è voglia di tornare a festeggiare".

