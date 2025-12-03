L'Inter vuole essere protagonista su tutti i fronti. Come un anno fa, per intenderci. Non si è scalfito il desiderio di arrivare in fondo in ogni competizione, nonostante la brusca frenata nel finale della scorsa stagione. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"Insomma, l’idea è che il percorso di Chivu somigli un po’ all’ultimo della gestione Inzaghi, con alternative ai titolari di un livello più alto rispetto a prima. Sperando ci sia una sola, enorme differenza: uno o più trofei da mettere in bacheca. La variabile orienterà inevitabilmente i giudizi al momento di tracciare i bilanci. Se sarà brezza piacevole o vento di tempesta destinato ad abbattersi su viale della Liberazione, dipenderà inevitabilmente dall’epilogo della stagione. Ma non per questo si rinuncerà a lottare. Dopo un anno a secco c'è voglia di tornare a festeggiare".