L'Inter trova la terza sconfitta consecutiva in Champions League dopo Atletico Madrid e Liverpool, ancora una volta sconfitta da una big.
Inter, c’è un problema ed è cerchiato in rosso da tempo. Battere il Borussia può non bastare
"I soliti annosi problemi. Di quelli che non ti fanno dormire sereno e ti fanno pensare a voce alta, da solo, passeggiando su e giù per le stanze di Appiano. «Ma che succede contro le big? Perché non ne vinciamo una?». Cristian Chivu ha pagato dazio un’altra volta. Dopo Atletico Madrid e Liverpool -, ma in realtà anche dopo Juventus, Milan e Napoli in campionato… -, è arrivata pure la sconfitta nel gelo di San Siro contro l’Arsenal di Mikel Arteta, primissimo in Premier e capolista in Champions con sette vittorie su sette. L’Inter esce dal G8 per la prima volta con grande rammarico. Battere il Borussia Dortmund potrebbe non bastare per centrare gli ottavi diretti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"L’ennesimo schiaffo da una grande. Ormai si può parlare di tabù, soprattutto perché quando perdi contro le tre squadre più forti che hai affrontato nella grande coppa significa che c’è un problema, ed è cerchiato in rosso da diverso tempo. Houston, forse, è in provincia di Appiano Gentile. Battere il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, sotto il muro giallo, espugnando uno dei fortini più caldi d’Europa mercoledì prossimo, potrebbe non essere sufficiente", aggiunge il quotidiano.
