"I soliti annosi problemi. Di quelli che non ti fanno dormire sereno e ti fanno pensare a voce alta, da solo, passeggiando su e giù per le stanze di Appiano. «Ma che succede contro le big? Perché non ne vinciamo una?». Cristian Chivu ha pagato dazio un’altra volta. Dopo Atletico Madrid e Liverpool -, ma in realtà anche dopo Juventus, Milan e Napoli in campionato… -, è arrivata pure la sconfitta nel gelo di San Siro contro l’Arsenal di Mikel Arteta, primissimo in Premier e capolista in Champions con sette vittorie su sette. L’Inter esce dal G8 per la prima volta con grande rammarico. Battere il Borussia Dortmund potrebbe non bastare per centrare gli ottavi diretti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.