TS / Inter, problema fisico per Calhanoglu: di cosa si tratta e il piano

Le ultime novità da Appiano Gentile tra la ripresa dei lavori, fissata per domani, e la situazione infortuni
Alessandro De Felice
Tre giorni liberi per l’Inter, che ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio. Oggi tornano a lavorare gli infortunati, come rivela Tuttosport.

Alla Pinetina ci saranno Dumfries (tornato già sabato dall’Olanda per un fastidio alla caviglia sinistra che non preoccupa) e i quattro infortunati (Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios).

Domani si uniranno alla squadra Lautaro Martinez e Calhanoglu, quest'ultimo lasciato libero dalla Turchia.

“Il centrocampista ha riportato un problema al polso destro contro la Bulgaria (ha segnato su rigore), ma soprattutto è diffidato, quindi non verrà rischiato martedì in Spagna, gara che non cambierà le sorti della squadra di Montella destinata ai playoff”.

