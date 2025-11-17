TS / Inter, problema fisico per Calhanoglu: di cosa si tratta e il piano

Tre giorni liberi per l’Inter, che ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio. Oggi tornano a lavorare gli infortunati, come rivela Tuttosport.
Le ultime novità da Appiano Gentile tra la ripresa dei lavori, fissata per domani, e la situazione infortuni
Alla Pinetina ci saranno Dumfries (tornato già sabato dall’Olanda per un fastidio alla caviglia sinistra che non preoccupa) e i quattro infortunati (Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios).
Domani si uniranno alla squadra Lautaro Martinez e Calhanoglu, quest'ultimo lasciato libero dalla Turchia.
“Il centrocampista ha riportato un problema al polso destro contro la Bulgaria (ha segnato su rigore), ma soprattutto è diffidato, quindi non verrà rischiato martedì in Spagna, gara che non cambierà le sorti della squadra di Montella destinata ai playoff”.
