Il derby di Milano si avvicina, una sfida attesissima con un valore specifico ancor più elevato alla luce della classifica

Alessandro De Felice Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 14:02)

La prima contro la terza della classifica di Serie A. Il derby di Milano metterà di fronte domenica prossima l'Inter di Chivu, capolista insieme alla Roma, è il Milan di Massimiliano Allegri, terza forza del campionato.

Come riferisce la Gazzetta Dello Sport si tratta del derby più “alto” d’Europa: “Classifiche alla mano, solo Londra con l’Arsenal primo e il Chelsea terzo in Premier ha una stracittadina di questo livello”.

Una sfida fondamentale per entrambe le squadre: “Già osservando la classifica e lo sviluppo della stagione delle milanesi, si capisce come il derby d’alta quota sia anche un test della verità”.

Negli ultimi vent’anni, soltanto due volte lo scontro è stato simile a questo per posizioni: nel febbraio 2009 e a febbraio 2022.

“Le aspettative Inter e Milan sono prime e terze anche adesso: non ci sarà in palio lo scudetto, perché è un match d’andata, troppo lontano dalle sentenze. Ma può permettere a Chivu di scavare un fossato più profondo sui rossoneri, oppure può consentire ad Allegri il sorpasso, e in questo caso potrebbe far sorridere Gasp, impegnato qualche ora prima a Cremona. Ma il derby d’alta quota serve anche per mostrare quale delle due può permettersi il livello più alto”.

L’Inter si aspettava di essere in vetta a questo punto della stagione ma non con tre sconfitte incassate. Ora urge una verifica per quanto riguarda gli scontri diretti: Chivu ha steso la Roma, però ha perso con Juventus e Napoli.

Contesto d’alto livello e due squadre molto diverse, come emerge dai dati di Opta:

“L’Inter resta molto alta, tiene il baricentro a 54,3 metri, è capolista in questa graduatoria. Il Milan è soltanto dodicesimo, a 49,7 metri. […] Fantasia e creazione della superiorità attraverso l’uno contro uno sono fra le qualità più riconosciute ai rossoneri: 181 dribbling tentati contro 107 (ultimo posto in tutta la A per i nerazzurri). Di questi, 82 riusciti (terza piazza dietro ad Atalanta e Juve) contro 50. Solo Cremonese e Parma hanno fatto peggio.

Si dirà, ecco il calcio verticale, diretto, senza fronzoli di Chivu. È vero solo in parte: all’Inter piace tenere il pallone (secondo possesso del torneo) e piace anche passarselo con frequenza, visto che è prima per quelli totali (5905) e per quelli riusciti (5139). Mentre Allegri si accontenta di un sesto e settimo posto (5237-4585). Le somiglianze si notano negli assist, con primo e terzo posto (21-12). Uguale per i gol segnati: 26-17. A 18 c’è il Bologna”.