"Dopo i due giorni liberi concessi da Cristian Chivu alla squadra, oggi pomeriggio l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano. Gruppo dimezzato, vista la partenza dei 13 nazionali: a lavorare con il tecnico romeno saranno i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, i difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios, i centrocampisti Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, e Bonny in attacco (Thuram sarà impegnato nel lavoro di recupero fisico dopo il ko alla coscia riportato contro lo Slavia Praga)".