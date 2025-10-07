L'Inter di Chivu tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio alla Pinetina dopo due giorni di riposo concessi dall'allenatore. Domani, dopo la seduta mattutina, il gruppo nerazzurro partirà per Bengasi in vista dell'amichevole contro l'Atletico Madrid. Scrive la Gazzetta dello Sport:
Inter, oggi si torna al lavoro ad Appiano: domani partenza per Bengasi, il programma
"Dopo i due giorni liberi concessi da Cristian Chivu alla squadra, oggi pomeriggio l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano. Gruppo dimezzato, vista la partenza dei 13 nazionali: a lavorare con il tecnico romeno saranno i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, i difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios, i centrocampisti Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan, e Bonny in attacco (Thuram sarà impegnato nel lavoro di recupero fisico dopo il ko alla coscia riportato contro lo Slavia Praga)".
"Domani è prevista una seduta mattutina mentre giovedì la squadra nel pomeriggio partirà per Bengasi, in Libia, dove venerdì giocherà un’amichevole con l’Atletico Madrid, in programma alle ore 18".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
