“Un anno fa i "panchinari" dell'attacco avevano prodotto solo due gol (uno a testa per Arnautovic e Taremi) e tre assist, tutti firmati da Taremi. Quest'anno Bonny-Esposito sono già a quota tre reti e tre assist. Un bottino ottenuto nonostante un minutaggio più basso (425 minuti contro i 476 di un anno fa, tra l'altro spalmati su tre giocatori). A conferma che a volte l'esperienza non è tutto, Bonny e Esposito non avevano mai vestito la maglia nerazzurra o giocato in Champions, al contrario proprio di chi li aveva preceduti. Chivu, dopo un inizio stentato, ora può stare sereno con la linea verde (efficiente) in panchina”, spiega il quotidiano.
