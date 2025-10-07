fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Esposito e Bonny inesperti? Giudizi ribaltati: già meglio di Arnautovic, Correa e Taremi

news

Inter, Esposito e Bonny inesperti? Giudizi ribaltati: già meglio di Arnautovic, Correa e Taremi

Inter, Esposito e Bonny inesperti? Giudizi ribaltati: già meglio di Arnautovic, Correa e Taremi - immagine 1
I due giovani attaccanti dell’Inter stanno dimostrando di essere della alternative concrete alla ThuLa. Finora si sono sempre fatti trovare pronti
Andrea Della Sala Redattore 

I due giovani attaccanti dell’Inter, Bonny ed Esposito, stanno dimostrando di essere della alternative concrete alla ThuLa. Finora si sono sempre fatti trovare pronti.

“L’Inter dopo otto partite, sei in campionato e due in Champions, può già fare delle prime riflessioni. Soprattutto per l'attacco, dove Bonny (21 anni) e Pio Esposito (20) hanno dimostrato a tutti gli effetti di essere delle alternative utili a Lautaro e Thuram. Sulla carta, la scorsa stagione, Arnautovic, Taremi e Correa erano superiori (per esperienza e curriculum) ai due giovani attaccanti, ma sul campo le forze si sono ribaltate”, sottolinea Libero.

LEGGI ANCHE

Inter
Getty Images

“Un anno fa i "panchinari" dell'attacco avevano prodotto solo due gol (uno a testa per Arnautovic e Taremi) e tre assist, tutti firmati da Taremi. Quest'anno Bonny-Esposito sono già a quota tre reti e tre assist. Un bottino ottenuto nonostante un minutaggio più basso (425 minuti contro i 476 di un anno fa, tra l'altro spalmati su tre giocatori). A conferma che a volte l'esperienza non è tutto, Bonny e Esposito non avevano mai vestito la maglia nerazzurra o giocato in Champions, al contrario proprio di chi li aveva preceduti. Chivu, dopo un inizio stentato, ora può stare sereno con la linea verde (efficiente) in panchina”, spiega il quotidiano.

Leggi anche
Condò: “Inter ha sculacciato la Cremonese! Sorpresa Chivu: era in una buca, ma come...
Totem Lautaro: “A 35 anni potrebbe essere ancora all’Inter. E una volta ebbe la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA