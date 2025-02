"Lautaro ha voglia di gol. Ha voglia di smaltire quella rabbia esplosa alla fine della partita con la Juventus, ripresa da tutte le telecamere. L’argentino si è confrontato con tutti, in questi giorni ad Appiano. Ha avuto modo di parlare con l’allenatore, ha scambiato qualche parola anche con i dirigenti martedì, nel giorno del discorso di Marotta alla squadra. Il suo volto rabbuiato di Torino si è trasformato in grande energia, almeno così racconta chi lo vive da vicino tutti i giorni. Adesso non resta che trasformare in realtà i propositi. Il Toro ha fatto il pieno, anche dal punto di vista fisico: è una promessa, a modo suo", rivela La Gazzetta dello Sport.