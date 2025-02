Inter-Genoa, le probabili formazioni: chi ha più chance di partire con Lautaro

Mentre a Nyon attendevano gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, l'Inter era in campo ad Appiano Gentile. La gara con il Genoa incombe ed è solo su quella che deve focalizzarsi la squadra in questo momento, considerando che dai 90' del Meazza passa la possibilità di andare in vetta almeno per una notte e mettere pressione al Napoli in vista dello scontro diretto del Maradona. Inzaghi non ha alcuna intenzione di sottovalutare l'impegno e per questo sta riflettendo seriamente sull'impiego dei tre diffidati.

Bastoni, Barella e Mkhitaryan salterebbero la trasferta di Napoli in caso di ammonizione, per cui sarebbe un rischio importante mandarli in campo, ma non è da escludere che ciò avvenga. Domani scioglierà le riserve, ma le prove della vigilia portano verso la titolarità di tutti e tre. La difesa dovrebbe essere, quindi, la stessa scesa in campo contro la Juventus domenica scorsa: unica eccezione Martinez al posto dell'infortunato Sommer. A metà campo, come detto, possibilità che Barella e Mkhitaryan giochino dal primo minuto, con Asllani che potrebbe prendere il posto di Calhanoglu.

In attacco c'è da capire chi sostituirà Thuram, che nella migliore delle ipotesi andrà in panchina. In ascesa ci sono le quotazioni di Joaquin Correa: l'argentino è pienamente recuperato e dopo lo spezzone di gara a Torino si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

