Un primo tempo dominato dove sono fioccate le occasioni e solo per un caso si è chiuso solo con due gol di scarto. Nella ripresa, però, l'Inter ha dimenticato di continuare a fare l'Inter e l'Udinese è rientrata in partita con un gran gol di Solet. Nel finale i friulani hanno sfiorato in un paio di occasioni il pareggio, ma Sommer è stato bravissimo e i nerazzurri hanno portato a casa tre punti fondamentali.

"Quando l’Inter fa l’Inter, in Italia è troppo per chiunque. Compresa l’Udinese, che non faceva così tanti punti da dodici anni e che ha venduto cara la pelle, ma ha pagato il fatto di essere andata al tappeto due volte nel primo tempo. Non sono bastati a pareggiare il conto, a metà della ripresa, la gran rete da fuori area di Solet e il bel colpo di testa di Lucca, sventato da Sommer, poi di nuovo decisivo sul difensore francese. Venti minuti di furia bianconera non hanno impedito ai nerazzurri di cominciare «nel migliore dei modi», come direbbe Inzaghi, il filotto di nove partite in 27 giorni che da qui a fine aprile determinerà le sorti dei campioni d’Italia nella coppa nazionale, in Champions League e in campionato", sottolinea Repubblica.