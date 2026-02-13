Inter-Juventus è una partita dai mille volti, dalle mille sfaccettature, dalle mille storie. Quella più particolare, ovviamente, riguarda i fratelli Thuram, avversari domani sera a San Siro come all'andata allo Stadium. E pensare che sarebbero potuti anche essere compagni di squadra, visto che i nerazzurri a gennaio, come riferisce il Giorno, avevano offerto alla Juventus uno scambio con Frattesi:
"Entrambi hanno però dribblato le ricorrenti domande su un possibile futuro nella stessa squadra, sebbene ai dirigenti nerazzurri un profilo come Khéphren sia molto gradito. La Juve ha rispedito al mittente ogni ipotesi di un inserimento nei discorsi della sessione invernale di mercato per Frattesi, poi finiti in un nulla di fatto".
"Più facilmente i due saranno compagni di ritiro in nazionale, sebbene si trovino a duellare per un posto con una serie di connazionali di altissimo livello. Una vetrina come Inter-Juventus potrebbe servire non poco a convincere Deschamps in vista del prossimo Mondiale".
(Fonte: Il Giorno)
