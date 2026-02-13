"Inter-Juventus non è soltanto una partita chiave nella corsa scudetto: farà infatti registrare un altro sold out a San Siro (pronto a mostrarsi con il suo abito da sera migliore dopo la bellissima cerimonia di apertura di Milano-Cortina) e regalerà il secondo incasso della storia della Serie A dopo quello del derby d’andata. Inter-Milan dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso record fu di oltre 8,6 milioni di euro. Tre mesi dopo, con l’Inter capolista solitaria, il botteghino nerazzurro continua a vincere e a sorridere, eccome. Il derby d’Italia di domani sera è l’ennesimo ricchissimo risultato per il club nerazzurro, che occupa adesso tutti i primi sei posti della classifica delle partite più ricche della storia del nostro campionato. L’incasso stimato sarà intorno agli 8 milioni", scrive La Gazzetta dello Sport.