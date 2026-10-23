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Il giorno dell'esordio di Ivan Provedel con la maglia dell'Inter sta per arrivare: secondo Tuttosport, l'ex portiere della Lazio scenderà in campo dal primo minuto contro la Fiorentina. Nessuna bocciatura per Josep Martinez, ma semplice avvicendamento: "Duecentotrentacinque giorni dopo la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta (4 marzo), domenica Ivan Provedel rimetterà piede in campo".

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"Provedel ha accettato la sfida lasciando il... posto fisso alla Lazio (prima che il persistente dolore alla spalla lo costringesse allo stop aveva giocato da titolare le prime 27 giornate di campionato più due match di Coppa Italia) anche perché in cuor suo coltiva l'idea di ribaltare le gerarchie in nerazzurro. Giusto che Provedel metta pressione a Pepo Martinez anche se - al momento - Cristian Chivu non ha intenzione di stravolgere i ruoli in porta".

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"Domenica, a San Siro con la Fiorentina è previsto il battesimo dell'italiano che - come da programmi - giocherà pure a Venezia nell'infrasettimanale mentre Pepo tornerà tra i pali nel derby. La volontà di Chivu è quella di far riacquistare a Provedel il ritmo partita considerato che da sette mesi non mette piede in campo in gara ufficiale".