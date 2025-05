Perso Mbappé, il Psg ha acquistato Pacho, Joao Neves e Douè in estate e Kvaratskhelia a gennaio, tutti sotto i 25 anni. Sopra i 30 c’è solo Marquinhos (31). L’Inter, immaginando la squadra che Inzaghi manderà in campo sabato sera, ne ha tre sopra i 35: Sommer, Acerbi e Mkhitaryan. Filosofie diverse che in futuro magari diventeranno simili. Marotta e Ausilio, seguendo i desideri del fondo Oaktree, chiuso il ciclo ringiovaniranno il gruppo. Ma ora, davanti alla partita delle partite, la personalità, la freddezza e i nervi saldi dei vecchietti nerazzurri potrebbero compensare l’esuberanza della banda di Luis Enrique. E pareggiare il divario economico. I parigini hanno chiuso il bilancio della stagione 2023-24 con un fatturato di 807, 9 milioni più del doppio dei nerazzurri (359,2).