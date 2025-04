"Sull’altare del sogno supremo, arrivare in fondo a tutto, l’Inter rischia di sacrificare energie nervose, far saltare qualche muscolo e, soprattutto, lasciare per strada punti. Punti pregiati come l’oro, punti da difendere a ogni costo nel corpo a corpo col Napoli, che sarà feroce e durerà fino a maggio. Sarà pure un azzardo, ingordo forse, ma ad Appiano è considerato pure un esercizio di realismo. Nessuno vuole fare un passo indietro dall’idea esaltante di competere su tutto e, per questo, il rischio di pagare qualcosa qua e là è quasi calcolato. Tutti sanno che avvicinandosi troppo al sole si può sempre restare inceneriti, ma in casa nerazzurra va quasi bene così: lo sapevano ancora prima di buttare via due punti contro il Parma (e aver rischiato di fare lo stesso contro l’Udinese in una partita simile). In realtà, però, non è la prima volta che la squadra si spegne sul più bello e viene rimontata senza un apparente perché. Ben prima di venire “distratti” dal grande Bayern e finire stretti in questa spremuta di gare decisive, i ragazzi di Inzaghi avevano “regalato” intere fette di partite che sembravano già vinte", scrive La Gazzetta dello Sport.