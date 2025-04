Si era vista una bella Internel primo tempo e lo aveva scritto anche lui sui social. Nonostante un paio di parate importanti di Sommer, la squadra di Inzaghi era riuscita a portarsi sul due a zero. Poi Fabrizio Biasin, come tutti gli interisti, ha commentato un secondo tempo andato decisamente peggio e in cui è arrivata la rimonta del Parma.