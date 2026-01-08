FC Inter 1908
Inter, +4 sul Napoli: nemmeno l’anno scorso erano stati così tanti. E in più Chivu…

Con la vittoria di Parma, l'Inter di Chivu vola a +4 rispetto al Napoli di Conte, a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Con la vittoria di Parma, l'Inter di Chivu vola a +4 rispetto al Napoli di Conte, a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro. Scrive il Giornale oggi in edicola:

"Sesta vittoria mercato resta aperto. Sesta vittoria di fila in campionato, aspettando di vedere cosa fa il Milan. İntanto, la forbice col Napoli, quel +4 in classifica che dopo 18 partite fa curriculum, non era stata così ampia nemmeno l'anno scorso".

"In più, e non è poco, Chivu concede un turno di riposo completo a Bastoni, risparmiando 70/80 minuti di partita a Barella, Zielinski e Thuram. Li avrà tutti più freschi proprio nel faccia a faccia di San Siro".

(Fonte: Il Giornale)

