L'Inter vince a Parma e trova la sesta vittoria consecutiva in campionato. Domenica a San Siro arriva il Napoli di Conte per una sfida scudetto.
Inter, 10 punti recuperati al Napoli. Con Chivu un fattore nuovo rispetto al passato
"Con la mira un po’ annebbiata (27 tiri verso la porta del Parma per 2 gol), ma le idee ben chiare in testa, l’Inter sfrutta il mezzo passo falso del Napoli e si presenta allo scontro diretto di domenica con 4 punti di vantaggio. Considerato che dopo 3 giornate, Conte ne aveva 6 in più del debuttante Chivu, il conto è presto fatto: in 15 partite, compreso lo scontro diretto perso al Maradona, l’Inter ha guadagnato 10 punti ai campioni d’Italia, prendendo un ritmo sempre più credibile, in attesa che stasera anche il Milan faccia la sua mossa", sottolinea il Corriere della Sera.
La sesta vittoria consecutiva dei nerazzurri nel gelo del Tardini non è mai in discussione (il Parma non fa tiri nello specchio della porta), anche se dopo il gol dell’ex Dimarco a fine primo tempo il raddoppio di Thuram — che a Parma è nato — arriva solo all’8’ di recupero della ripresa, poco dopo l’annullamento di una rete di Bonny per fallo di mano dello stesso Thuram. Una certa incapacità di chiudere le partite non è una novità per la squadra di Chivu, ma allo stesso tempo la solidità dei nerazzurri, specie al cospetto delle provinciali, è maggiore rispetto al passato.
