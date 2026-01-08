"Con la mira un po’ annebbiata (27 tiri verso la porta del Parma per 2 gol), ma le idee ben chiare in testa, l’Inter sfrutta il mezzo passo falso del Napoli e si presenta allo scontro diretto di domenica con 4 punti di vantaggio. Considerato che dopo 3 giornate, Conte ne aveva 6 in più del debuttante Chivu, il conto è presto fatto: in 15 partite, compreso lo scontro diretto perso al Maradona, l’Inter ha guadagnato 10 punti ai campioni d’Italia, prendendo un ritmo sempre più credibile, in attesa che stasera anche il Milan faccia la sua mossa", sottolinea il Corriere della Sera.