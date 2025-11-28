Se da una parte Mkhitaryan è praticamente pronto al ritorno in campo, dall’altra arrivano notizie meno confortanti sul fronte Denzel Dumfries.
news
Inter, attesa per il rientro di Dumfries: una data nel mirino. Luis Henrique…
Si allungano i tempi di recupero dell'olandese, che si dimostra fondamentale per i nerazzurri di Chivu: a Pisa può toccare al brasiliano
L’olandese è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato nel corso di Inter-Lazio e i risultati hanno dimostrato che si tratta di un vero e proprio insostituibile: l’Inter ha perso due partite su due dopo la sosta.
Secondo La Gazzetta dello Sport, Dumfries potrebbe tornare a disposizione in tempo per la grande sfida di Champions contro il Liverpool, in programma il 9 dicembre. Ma le sue condizioni dovranno essere monitorate, così come quelle di Darmian.
Intanto a Pisa potrebbe toccare a Luis Henrique presidiare la fascia destra, dopo l’adattamento di Carlos Augusto.
