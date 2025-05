Inzaghi deciderà se convocarlo per il Como anche in base a quando sarà collocata l'ultima giornata di campionato

Tre su quattro tornano a disposizione per la Lazio. L'unico ancora ai box anche domani sarà Lautaro Martinez, impegnato a smaltire l'elongazione nonostante la quale ha stoicamente deciso di giocare contro il Barcellona. Inzaghi non vuole correre alcun rischio in vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, per cui deciderà solo nei prossimi giorni se arruolarlo per la gara con il Como.

Fondamentale a tal proposito sarà capire quando si giocherà l'ultimo turno di campionato. Del tema si discuterà in Lega Serie A, con ogni probabilità, lunedì mattina. Sottolinea infatti il Corriere della Sera: "Il nodo principale per Inzaghi riguarda Lautaro, perché Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, sono recuperati per domani (probabilmente solo per la panchina). In attesa del recupero del capitano, l’Inter giocherà con la formazione migliore, in attacco toccherà a Thuram e a Taremi.