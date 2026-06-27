"L’estate dell’Inter si annuncia parecchio movimentata. Da Appiano Gentile alla Germania, da Milano ad Hong Kong e addirittura fino all’Australia. La ripresa è fissata tra poco più di un paio di settimane, nel raduno organizzato per effettuare i vari test atletici in programma al centro sportivo tra il 13 ed il 15 luglio. Chiaramente non ci saranno i calciatori nerazzurri protagonisti al Mondiale diviso tra Usa, Canada e Messico che godranno dei rispettivi periodi di vacanza prima di ripresentarsi agli ordini di Cristian Chvu. A metà luglio, precisamente il 16, è poi previsto l’avvio del ritiro dell’Inter in Germania, a Donaueschingen, periodo che si concluderà la domenica successiva (il 26) con l’amichevole in programma con il Karlsruhe, squadra partecipante alla seconda serie tedesca (2.Bundesliga).