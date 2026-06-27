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fcinter1908 news rassegna stampa Inter, raduno tra il 13 e il 15 luglio ad Appiano. Tutte le tappe dell’estate nerazzurra

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Inter, raduno tra il 13 e il 15 luglio ad Appiano. Tutte le tappe dell’estate nerazzurra

Inter, raduno tra il 13 e il 15 luglio ad Appiano. Tutte le tappe dell’estate nerazzurra - immagine 1
Manca sempre meno all'inizio della stagione dell'Inter. Partirà ad Appiano Gentile, ma proseguirà prima in Germania e poi ad Hong Kong
Andrea Della Sala Redattore 

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Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione dell'Inter. Partirà ad Appiano Gentile, ma proseguirà prima in Germania e poi ad Hong Kong.

"L’estate dell’Inter si annuncia parecchio movimentata. Da Appiano Gentile alla Germania, da Milano ad Hong Kong e addirittura fino all’Australia. La ripresa è fissata tra poco più di un paio di settimane, nel raduno organizzato per effettuare i vari test atletici in programma al centro sportivo tra il 13 ed il 15 luglio. Chiaramente non ci saranno i calciatori nerazzurri protagonisti al Mondiale diviso tra Usa, Canada e Messico che godranno dei rispettivi periodi di vacanza prima di ripresentarsi agli ordini di Cristian Chvu. A metà luglio, precisamente il 16, è poi previsto l’avvio del ritiro dell’Inter in Germania, a Donaueschingen, periodo che si concluderà la domenica successiva (il 26) con l’amichevole in programma con il Karlsruhe, squadra partecipante alla seconda serie tedesca (2.Bundesliga).

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Getty Images

Tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio è poi prevista la partenza per la tournée: prima Hong Kong, dove l’Inter sfiderà in amichevole il Manchester City al Kai-Tak Stadium, poi l’Australia, nella città di Perth. Il programma prevede un altro paio di amichevoli fra il 5 e l’8 agosto all’Optus Stadium con altre due big della Serie A: Milan e Juventus. Di rientro dall’Australia arriverà finalmente il momento di pensare al campionato: esordio è fissato per sabato 22 agosto a San Siro contro il Monza", spiega La Gazzetta dello Sport.

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