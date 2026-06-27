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Condò: “Palestra e Paz diversi. Inter ha un solo vero rimpianto. E non era accettabile…”

Condò: “Palestra e Paz diversi. Inter ha un solo vero rimpianto. E non era accettabile…” - immagine 1
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato la conclusione della vicenda Nico Paz, che resterà al Como
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato la conclusione della vicenda Nico Paz, che resterà al Como dopo essere stato per qualche ora sognato dall'Inter:

Condò: “Palestra e Paz diversi. Inter ha un solo vero rimpianto. E non era accettabile…”- immagine 2
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"Le storie di mercato relative a Marco Palestra e Nico Paz non sono uguali e nemmeno assimilabili, se non per la presenza dell’Inter sulla scena, pesantemente nel primo caso, in modo molto più sfumato nel secondo (...). Nico in ogni caso sarà un assegno circolare, a maggior ragione dopo una stagione che si annuncia estremamente ambiziosa, come prova la stessa permanenza di Fabregas, non meno seguito di Paz a livello internazionale. Dopo Inter e Napoli, il Como sarà la terza candidata allo scudetto".

Nico Paz
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"Detto quindi che qualsiasi inserimento nerazzurro sarebbe stato in seconda battuta — e per quanto le gerarchie economiche dei club siano cambiate, l’idea di sviluppare un giocatore per il Real è accettabile per il Como, molto meno per l’Inter — il rimpianto vero resta Palestra perché tra la fine di maggio e lo scorso weekend c’è stata un’ampia finestra temporale nella quale Inter e Atalanta hanno avuto la penna in mano sulla base dei famosi 45 milioni più 5 di bonus raggiungibili (...)".

(Fonte: Corriere della Sera)

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