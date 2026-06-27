Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Condò: “Palestra e Paz diversi. Inter ha un solo vero rimpianto. E non era accettabile…”
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato la conclusione della vicenda Nico Paz, che resterà al Como dopo essere stato per qualche ora sognato dall'Inter:
"Le storie di mercato relative a Marco Palestra e Nico Paz non sono uguali e nemmeno assimilabili, se non per la presenza dell’Inter sulla scena, pesantemente nel primo caso, in modo molto più sfumato nel secondo (...). Nico in ogni caso sarà un assegno circolare, a maggior ragione dopo una stagione che si annuncia estremamente ambiziosa, come prova la stessa permanenza di Fabregas, non meno seguito di Paz a livello internazionale. Dopo Inter e Napoli, il Como sarà la terza candidata allo scudetto".
"Detto quindi che qualsiasi inserimento nerazzurro sarebbe stato in seconda battuta — e per quanto le gerarchie economiche dei club siano cambiate, l’idea di sviluppare un giocatore per il Real è accettabile per il Como, molto meno per l’Inter — il rimpianto vero resta Palestra perché tra la fine di maggio e lo scorso weekend c’è stata un’ampia finestra temporale nella quale Inter e Atalanta hanno avuto la penna in mano sulla base dei famosi 45 milioni più 5 di bonus raggiungibili (...)".
(Fonte: Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA