E anche se non è in cima alla lista, quella interista è una coppia affiatata, affamata, affilata, che può crescere ancora. Però c’è un problema o comunque un’anomalia, che l’Inter d’acciaio, con la miglior difesa della Champions (appena 1 gol subito), deve trasformare in vantaggio: Bayern, Barça, Real, Liverpool, ma anche Aston Villa o il Dortmund del bomber Guirassy (10 gol in Coppa), non hanno in campo solo due uomini gol, ma sono costruite fin dalle fondamenta per un gioco d’attacco totale, con fenomeni capace di saltare l’uomo con una giocata. E di risolvere le partite con una magia.