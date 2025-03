"Ad Appiano sanno che sarebbe un delitto perdere punti (e presumibilmente la vetta) contro una squadra che ha 44 punti in meno, ma nello stesso tempo considerano semplicemente vitale dare minuti a chi non ha iniziato in Coppa. Insomma, vanno dosate le energie, non tanto in vista del successivo ritorno col Feyenoord di martedì, quanto dello scontro diretto con l’Atalanta di domenica 16. È proprio la trasferta in casa della Dea a essere diventata la priorità del periodo: l’Inter alternerà gli uomini nelle prossime due partite per essere poi al massimo delle forze, per quanto possibile, a Bergamo. Contro Gasp ci si gioca la pelle in un turno favorevole a Conte: in contemporanea, il Napoli affronterà una trasferta più morbida a Venezia", aggiunge il quotidiano.