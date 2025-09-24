"C’è una regola che ad Appiano Gentile governa l’inizio dell’autunno: evitare la vertigine, non soffermarsi troppo sulla distanza dalle altre big. Giusto un’occhiata distratta al punteggio, ma niente di più. Incorniciata lì, con quei sei punti dalla vetta accumulati in quattro misere giornate, la classifica di A è un elefante nel centro sportivo, ma non turba l’Inter, concentrata sulle fatiche del presente e sulla risalita confortata dalle ultime due vittorie. Inutile farsi impressionare dai gelidi numeri e dalle nove squadre davanti, piuttosto meglio continuare a lavorare perché fiorisca ciò che è stato seminato", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Se lo sono detti solennemente dirigenti, squadra e staff quando si sono rivisti lunedì dopo aver battuto il Sassuolo, non senza tremori nel finale di partita. Non era un vertice secondo canoni tradizionali, non ce ne sarebbe stata ragione, piuttosto un classico confronto, successivo a ogni partita e frequente anche nelle settimane di allenamento. Eppure, in questa fase di delicata transizione, si avvertiva qualcosa di più nell’aria: alla Pinetina si sono notate finalmente luci superiori alle ombre. Si è convenuto che è questo il momento per spiegare le vele, ora che il vento soffia alle spalle. Dimenticati gli inciampi contro Udinese e Juve e ritrovate le antiche certezze, i nerazzurri possono recuperare posizioni in fretta. Il calendario, tra Italia e Europa, può aiutare nella navigazione", sottolinea La Gazzetta.