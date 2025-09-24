FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, c’è un regola non scritta ad Appiano. Vertice post Sassuolo: questi i temi trattati

news

Inter, c’è un regola non scritta ad Appiano. Vertice post Sassuolo: questi i temi trattati

Inter, c’è un regola non scritta ad Appiano. Vertice post Sassuolo: questi i temi trattati - immagine 1
Dopo aver perso due partite di fila in campionato, l'Inter si è rialzata vincendo all'esordio con l'Ajax in Champions e poi col Sassuolo
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo aver perso due partite di fila in campionato, l'Inter si è rialzata vincendo all'esordio con l'Ajax in Champions e poi col Sassuolo. Ora, col calendario favorevole, l'Inter deve cercare di dare continuità per recuperare terreno.

"C’è una regola che ad Appiano Gentile governa l’inizio dell’autunno: evitare la vertigine, non soffermarsi troppo sulla distanza dalle altre big. Giusto un’occhiata distratta al punteggio, ma niente di più. Incorniciata lì, con quei sei punti dalla vetta accumulati in quattro misere giornate, la classifica di A è un elefante nel centro sportivo, ma non turba l’Inter, concentrata sulle fatiche del presente e sulla risalita confortata dalle ultime due vittorie. Inutile farsi impressionare dai gelidi numeri e dalle nove squadre davanti, piuttosto meglio continuare a lavorare perché fiorisca ciò che è stato seminato", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, c’è un regola non scritta ad Appiano. Vertice post Sassuolo: questi i temi trattati- immagine 2
gETTY iMAGES

"Se lo sono detti solennemente dirigenti, squadra e staff quando si sono rivisti lunedì dopo aver battuto il Sassuolo, non senza tremori nel finale di partita. Non era un vertice secondo canoni tradizionali, non ce ne sarebbe stata ragione, piuttosto un classico confronto, successivo a ogni partita e frequente anche nelle settimane di allenamento. Eppure, in questa fase di delicata transizione, si avvertiva qualcosa di più nell’aria: alla Pinetina si sono notate finalmente luci superiori alle ombre. Si è convenuto che è questo il momento per spiegare le vele, ora che il vento soffia alle spalle. Dimenticati gli inciampi contro Udinese e Juve e ritrovate le antiche certezze, i nerazzurri possono recuperare posizioni in fretta. Il calendario, tra Italia e Europa, può aiutare nella navigazione", sottolinea La Gazzetta.

Leggi anche
Inter, Chivu sembra aver già scelto il primo titolare illustre per la gara col Cagliari
Inter, club e squadra tutti uniti ad Appiano. Firmato il patto: c’è una missione ben precisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA