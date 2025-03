A Simone Inzaghi l’idea di giocarsi tutto in un mese e mezzo, mentre le rivali in campionato fra un weekend e l’altro hanno le sere libere, dà adrenalina

" Se potesse scegliere una vita tranquilla, giura, la rifiuterebbe. A Simone Inzaghi l’idea di giocarsi tutto in un mese e mezzo, mentre le rivali in campionato fra un weekend e l’altro hanno le sere libere, dà adrenalina ". Così Repubblica sullo stato d'animo del tecnico dell'Inter, confermato anche ieri in conferenza stampa: "È una grandissima soddisfazione, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano", ha detto alla vigilia della prima delle due partite degli ottavi di Champions, in cui i nerazzurri sono i soli italiani superstiti Inzaghi.

Si legge così sul quotidiano: "«Ho fatto così i tre anni qua», ha aggiunto, per tranquillizzare se stesso e l’ambiente prima della sfida al Feyenoord. Ma è vero a metà. Nella scorsa stagione, l’Inter arrivò agli ottavi che aveva già praticamente vinto il campionato. L’anno prima, all’inizio della fase a eliminazione diretta in Champions, era il Napoli ad aver già in tasca mezzo Tricolore. Questa volta è tutto aperto. In serie A la corsa è punto a punto e potrebbe trasformarsi in una volata di gruppo. E per arrivare alla finale di Coppa Italia, l’Inter dovrà battere il Milan nel doppio derby di aprile".