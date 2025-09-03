La richiesta di Chivu per la sua Inter è quella di giocare con maggiore verticalità ed eliminare il possesso palla quando non serve. Non un compito facile per il nuovo allenatore dei nerazzurri che non molla e insiste col suo credo.

"Una certa (antica) leziosità la nemica di questo tempo: Chivu vuole sradicarla assieme all’eccesso di palleggio che a volte rischia di diventare sterile. Tradotto, si lavora perché la palla viaggi più velocemente e verso traiettorie nuove: la ricca batteria di mezzali della casa è chiamata proprio a questo compito. Il nuovo arrivato Sucic, ad esempio, sgomita per stare assieme a Barella, e i 25 milioni appena spesi per il mancino francese Diouf andranno presto riversati sul campo. Mkhitaryan, ma anche Zielinski finalmente integro, sono in calo nelle quotazioni della casa, eppure garantirebbero ancora la saggezza che serve in certe occasioni: pur da posizione defilata, entrambi entreranno nelle rotazioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.