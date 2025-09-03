La richiesta di Chivu per la sua Inter è quella di giocare con maggiore verticalità ed eliminare il possesso palla quando non serve. Non un compito facile per il nuovo allenatore dei nerazzurri che non molla e insiste col suo credo.
Inter, ecco la richiesta per i centrocampisti. Chivu stravede per Frattesi in un ruolo, ma…
"Una certa (antica) leziosità la nemica di questo tempo: Chivu vuole sradicarla assieme all’eccesso di palleggio che a volte rischia di diventare sterile. Tradotto, si lavora perché la palla viaggi più velocemente e verso traiettorie nuove: la ricca batteria di mezzali della casa è chiamata proprio a questo compito. Il nuovo arrivato Sucic, ad esempio, sgomita per stare assieme a Barella, e i 25 milioni appena spesi per il mancino francese Diouf andranno presto riversati sul campo. Mkhitaryan, ma anche Zielinski finalmente integro, sono in calo nelle quotazioni della casa, eppure garantirebbero ancora la saggezza che serve in certe occasioni: pur da posizione defilata, entrambi entreranno nelle rotazioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Così, tra le maglie della rete, rischia di restare impigliato proprio Frattesi, per cui il tecnico stravede nel ruolo di assaltatore specializzato vicino alle punte. In questo momento iniziale, anche perché il mercato non ha regalato un centurione che protegga quasi da solo il fortino (un Koné, in pratica) è però impossibile prescindere dai tre centrocampisti della tradizione. Per questo, l’azzurro dovrà sgomitare per trovare spazio nel solito ruolo di mezzala e difficilmente inizierà sotto punta. Insomma, la stessa situazione che portò ai vecchi mal di pancia di Davide. Nel traghettare la vecchia squadra di Simone verso di sé, Chivu dovrà trovare quindi un posto anche a Frattesi. Altra sfida tra le tante, ma il tecnico cercherà di nuovo sotto al caschetto per cercare la soluzione. Non farà un passo indietro, semmai due avanti, come gli insegnava papà Mou nei giorni più duri", aggiunge il quotidiano.
