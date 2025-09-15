Il Fatto Quotidiano ha analizzato il momento dell'Inter dopo la bruciante sconfitta contro la Juventus per 4-3. Il giornale parte da Chivu : "Non sappiamo se sia un bravo allenatore (del resto come potremmo, con una manciata di panchine in Serie A alle spalle), probabilmente non è da Inter, non adesso almeno. È ingiusto pretendere che lui abbia la forza e il coraggio di fare ciò dirigenti navigati come Marotta e Ausilio , o la proprietà Oaktree , non hanno potuto o voluto fare in estate. Però il punto adesso è proprio questo", si legge.

"Certo, il rischio è di scassare definitivamente la squadra e lo spogliatoio, ma l’impressione è che ormai non ci sia più tanto da perdere. È il momento di una rivoluzione, magari silenziosa e non per forza urlata. Chivu cambi giocatori e anche modulo, se lo ritiene opportuno. Accompagni in panchina pure gli intoccabili, quando necessario. Anche perché altrimenti sarà lui a passare per capro espiatorio, già si parla di riunioni tecniche e possibili successori, come se la colpa fosse sua, e non di chi lo ha scelto, o gli ha costruito la rosa. Visto che il finale è piuttosto scontato (in questi casi salta sempre l’allenatore), che almeno paghi per idee e colpe sue, non degli altri", conclude il giornale su un articolo apparso sul sito ufficiale.