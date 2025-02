L'Inter ha approfittato del pareggio del Napoli e ha battuto la Fiorentina portandosi a un solo punto di distanza dagli azzurri. La squadra di Inzaghi riscatta il giovedì nero del Franchi e torna alla vittoria. Tuttosport analizza così la prova dei nerazzurri partendo dalle polemiche arbitrali. "Il fine settimana più nero per i Rocchi boys non poteva che chiudersi all’insegna degli errori e delle polemiche. Per il primo gol dell’Inter, quindi per il rigore dato alla Fiorentina con l’intervento del Var dopo che il pallone colpito di testa da Gosens aveva incocciato il braccio di Darmian".