Il suo gol è stato decisivo nella gara contro la Fiorentina. Marko Arnautovic , entrato per sostituire Thuram , e uscito per un problema al 76esimo, ha parlato dopo la vittoria di San Siro ai microfoni di DAZN. «Primo gol? Sono contento io e lo sanno anche i miei compagni che era un momento difficile per tutti i gol sbagliati. Finalmente questo è entrato anche grazie all'assist di Carlos Augusto e sono contento», ha detto.

«Chi è sempre in panchina si sacrifica e dobbiamo dimostrare tutto in campo. Abbiamo preso tre punti importanti, siamo vicini al Napoli ma la stagione è ancora difficile e dobbiamo ancora vincere. Non gioco tanto e quando entri in una partita quasi senza riscaldamento e andare subito a mille, ho avuto dei crampi, ma penso nulla di grave e di poter essere in campo contro la Juventus», ha concluso.