Quattro giorni dopo la batosta di Firenze, l'Inter ha risposto da grande squadra. I nerazzurri sono scesi in campo col piglio giusto e hanno battuto meritatamente la Fiorentina. "Serviva una riposta e la risposta è arrivata: Fiorentina battuta e, soprattutto, accorciata la distanza dal Napoli ad appena una lunghezza. I serbatoi nerazzurri danno ancora l’impressione di non essere colmi. Non a caso, nel finale, l’intensità è calata. Ma la buona notizia è che, in questa e nella prossima settimana, non ci saranno impegni supplementari. Significa poter lavorare e recuperare, dopo un vero e proprio tour de force", sottolinea il Corriere dello Sport .

"La serata, per la verità ha riservato anche brutte notizie. Come i guai fisici accusati da Thuram e Arnautovic. «Sono entrambi da valutare». Quest’ultimo, poi autore del gol vittoria, era entrato proprio al posto del francese, costretto ad uscire per un problema alla caviglia sinistra. A questo punto si tratta di capire se ci siano margini per recuperare per Torino, altrimenti là davanti sarà emergenza. Non preoccupa, invece, Dimarco, che, alla fine, non era nemmeno in panchina a causa dello stato influenzale accusato dalla scorsa settimana. Le energie erano ancora ridotte: meglio allora rimettersi al meglio in carreggiata per il big-match con la Juventus".