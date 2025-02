L'Inter supera la Lazio e va avanti in Coppa Italia, in semifinale troverà il Milan. La vittoria di ieri intasa il calendario di aprile

L'Inter supera la Lazio e va avanti in Coppa Italia, in semifinale troverà il Milan. La vittoria di ieri intasa il calendario di aprile dei nerazzurri, ma vincere aiuta a vincere. Inzaghi lo sa bene.

"Facciamo due conti? L’Inter ieri sera ha prenotato il ristorante per altre due sere di Coppa, invitando a cena il Milan. E, ammesso che l’ostacolo Feyenoord venga superato, ha di fatto riempito il calendario di aprile di impegni. Ma non dite a Simone Inzaghi che sarebbe stato il caso di mollare la Coppa Italia perché non troverete sponde. Il tecnico l’aveva detto anche prima del match", scrive La Gazzetta dello Sport.