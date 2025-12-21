"Appena si alza il livello dell’avversario o l’importanza della sfida, infatti, l’Inter non riesce ad essere all’altezza del suo valore"

"Ormai sembra di assistere a continue repliche dello stesso film. Appena si alza il livello dell’avversario o l’importanza della sfida, infatti, l’Inter non riesce ad essere all’altezza del suo valore e della sua forza. Quasi sempre gioca bene, spesso è pure superiore all’avversario. Ma alla fine rimane puntualmente senza nulla in mano. Unica eccezione la vittoria sulla Roma. Ma è la classica eccezione che conferma la regola. Semmai, l’unico dettaglio che cambia è l'autore dell’errore o degli errori decisivi". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport in merito al KO dell'Inter in Supercoppa contro il Bologna.

Proprio contro i rossoblù, a finire sul banco degli imputati è stato Bisseck per il rigore procurato con un tocco di mano. Al difensore tedesco, poi, si sono aggiunti gli errori pesantissimi dal dischetto di Bastoni, Barella e Bonny. E nel corso della stagione si contano diversi errori anche di giocatori importanti come Calhanoglu e Lautaro oltre al capitolo Sommer.

"La verità è che non è in discussione il gioco o il modo in cui sta in campo l’Inter. Che ha ormai assimilato i principi introdotti da Chivu (difesa più alta, aggressività e verticalità), dimostrando di poterli interpretare al meglio. Il problema, piuttosto, sono i singoli, che, appunto, commettono troppi errori o che prendono spesso scelte sbagliate, nei momenti più delicati e decisivi.

E, purtroppo per Chivu, accade pure, se non soprattutto, ai più esperti: quelli che, sulla carta, dovrebbero avere l’esperienza giusta per gestire le situazioni e le partite di maggiore tensione. Peraltro, non è questione di un unico reparto o fase. Perché, comunque, nei big-match l’attacco segna troppo rispetto a quello che produce. E perché, comunque, dietro ci scappa spesso la disattenzione e lo svarione che quasi sempre viene pagato caro", sottolinea il Corriere dello Sport.