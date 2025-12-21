L'Inter è rientrata ieri a Milano nel primo pomeriggio e oggi tornerà al lavoro alla Pinetina: l'analisi del Corriere dello Sport

L'Inter è rientrata ieri a Milano nel primo pomeriggio e oggi tornerà al lavoro alla Pinetina per iniziare a preparare la prossima sfida, di domenica prossima contro l'Atalanta.

"Non è ancora il momento si staccare la spina. Anzi, c’è da lavorare per risolvere i problemi. Che potrebbero essere sintetizzati come mancanza di cattiveria, di cinismo, di percezione del pericolo. Insomma, si tratta innanzitutto di una questione mentale. E, quindi, più complicata da risolvere. Solo che il tempo stringe", si legge sul Corriere dello Sport.

Il quotidiano, poi, sottolinea come a gennaio sia necessaria una svolta anche perché lo impone il calendario: da qui all'11, i nerazzurri affronteranno Atalanta, Bologna e Napoli. E in più il mese di gennaio si chiuderà con il doppio incrocio pericoloso in Champions contro Arsenal e Dortmund che determinerà il futuro europeo dell'Inter.