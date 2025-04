"In partite equilibrate come mi aspetto possa essere quella di oggi pomeriggio a San Siro, le palle inattive possono fare la differenza. E sulla carta, da questo punto di vista, l’Inter parte in vantaggio perché Lautaro e compagni sono specializzati nello sfruttare i calci da fermo. Inzaghi può permettersi infatti il lusso di mandare a calciare gente come Calhanoglu e Dimarco, abilissimi a pennellare i palloni giusti nell’area avversaria per i compagni. Pavard, che contro il Bayern ha festeggiato il primo gol in nerazzurro su assist di Calhanoglu da corner, è solo l’ultimo di tanti interisti ad aver raccolto l’invito di uno dei due specialisti sugli sviluppi di un piazzato. Dall’altra parte, invece, le palle inattive sono il tallone d’Achille della Roma: 16 delle 49 reti subite in stagione sono maturate così, perciò Ranieri dovrà esigere la massima attenzione dai suoi per non cadere da fermo anche contro i nerazzurri", sottolinea Gazzetta.