Sky – Ranieri riflette su Roma anti-Inter. Due opzioni: una la più provata

L'allenatore giallorosso ha lavorato su una soluzione in particolare in vista della gara contro i nerazzurri e ha un dubbio sulla punta

Scelte delicate per Claudio Ranieri nel primo dei quattro scontri diretti consecutivi che aspettano la Roma. A Skysport parlano di riflessioni in corso per l'allenatore che deve trovare la formazione da schierare a San Siro contro l'Inter di Inzaghi.

Questo è quanto ha spiegato a Skysport Paolo Assogna rispetto alle indicazioni sulla formazione giallorossa: "Da una parte la possibilità di mettere in campo più fisicità con l'obiettivo di limitare le formidabili rotazioni del centrocampo nerazzurro. Cristante- Paredes-Koné darebbe garanzie consolidate con la rinuncia ad un trequartista: questa la formula più provata in settimana. L'altra opzione prevede il doppio fantasista dietro la prima punta. Aumenterebbe la qualità. Ma i numeri dicono che solo Soulé sta facendo bene con quel modulo. L'altro dubbio riguarda la prima punta. Shomurodov è in fiducia ma leggero, Dovbyk non fa mai gol su azione negli scontri di alta classifica ma può far salire la squadra nei momenti di pressione da parte dell'Inter".