"Non sarebbe una prima assoluta per Josep Martinez, che sulle spalle ha 10 presenze in nerazzurro, ma una prima stagionale sì, dal valore particolare. Per domani salgono le quotazioni del portiere spagnolo, che può aprire una nuova fase di alternanza tra i pali dell’Inter. Il momento lo consente: alle polemiche per gli errori contro la Juve, Sommer ha risposto con una notte perfetta in Olanda", sottolinea La Gazzetta dello Sport.