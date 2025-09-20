Dopo l'ottima prova ad Amsterdam, in risposta alle critiche post Juve, potrebbe arrivare un turno di riposo per Yann Sommer contro il Sassuolo. Come anticipato da Fcinter1908, Chivu dovrebbe puntare su Martinez dal 1'.
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, col Sassuolo tocca a Martinez. Per Chivu è il momento giusto: ecco il motivo
"Non sarebbe una prima assoluta per Josep Martinez, che sulle spalle ha 10 presenze in nerazzurro, ma una prima stagionale sì, dal valore particolare. Per domani salgono le quotazioni del portiere spagnolo, che può aprire una nuova fase di alternanza tra i pali dell’Inter. Il momento lo consente: alle polemiche per gli errori contro la Juve, Sommer ha risposto con una notte perfetta in Olanda", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
