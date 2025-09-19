Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto nell'ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Ajax in Champions League: "Tutti criticavano Sommer, ma Chivu come noi capisce di calcio e non cambi il portiere per un errore. L'Inter ha perso con la Juve, ma non ha fatto una brutta partita: ha dato conferme a livello di risultato.
L'Inter ha avuto uno spirito propositivo, non era facile dopo la batosta della Juve: ha vinto in modo convincente, ma deve lavorare e Chivu deve ancora far vedere un'Inter che gioca bene. Con gli uomini che hai e col mercato fatto non puoi cambiare sistema: questa squadra ha bisogno di stimoli.
Chivu vuole fare magari il cambiamento ma non ha avuto le risorse: provi ad andare con quello che hai e provi ad andare nella mente dei giocatori, Inzaghi era bravo in questo, ad andare nella mente dei giocatori. Quando la squadra perde diventa apatica".
