Nonostante ciò, non c'è alcuna alternanza programmata: le gerarchie restano ben definite, con Sommer titolare e Martinez pronto a subentrare se necessario. La coesistenza tra i due, inizialmente vista con qualche perplessità, si è rivelata invece un punto di forza per la squadra.

Guardando al futuro, Martinez avrà progressivamente più spazio per testare le sue qualità e prepararsi a un possibile ruolo da titolare dopo l'addio di Sommer. Per il momento, l'Inter continuerà ad affidarsi all'ex Bayern Monaco, che ha un contratto fino al 2026, mentre Martinez è destinato a confermarsi titolare almeno in Coppa Italia, dove finora ha mantenuto la porta inviolata nelle sfide contro Udinese e Lazio. La semifinale contro il Milan, in programma tra il 2 e il 23 aprile, potrebbe offrirgli l'occasione per il debutto nel derby.

Durante la sosta per le nazionali, entrambi i portieri sono rimasti ad Appiano Gentile: Sommer ha lasciato la Svizzera l'estate scorsa, mentre Martinez, che ha esordito con la Spagna quattro anni fa, non rientra attualmente nelle convocazioni. Cresciuto con i modelli di Canizares e Casillas, per l’ex Genoa l’obiettivo resta quello di riconquistare un posto nella nazionale iberica, e il percorso con l'Inter potrebbe aiutarlo a raggiungere questo traguardo.

Tra Sommer e Martinez ci sono dieci anni di differenza e si trovano in fasi opposte della carriera, ma entrambi hanno una forte motivazione. Il portiere svizzero, arrivato nel 2023 dal Bayern per circa 7 milioni di euro, vuole chiudere la carriera al massimo livello, mentre Martinez rappresenta un investimento per il futuro, con l'Inter che ha sborsato quasi 15 milioni per strapparlo al Genoa.

Sotto la guida di Inzaghi, il giovane spagnolo sta affinando le sue doti, mostrando ottime capacità anche nel gioco con i piedi e acquisendo esperienza in campo, come dimostrato nelle recenti partite giocate a causa dell'infortunio di Sommer.

La strategia dell'Inter tra i pali si è rivelata vincente e non cambierà nel prossimo futuro. Con un Sommer sempre affidabile e un Martinez in costante crescita, il club nerazzurro si sente al sicuro per le sfide a venire.

(Fonte: Corriere dello Sport)