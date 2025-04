"Molti dei giocatori della rosa dell’Inter sono all’ultimo giro di giostra. Inzaghi ha impiegato nella cavalcata verso la semifinale: Sommer, Acerbi, Mkhitaryan e Darmian, tutti con contratti in scadenza nel 2026. Difficile che resteranno alla Pinetina a fare da chiocce ai giovani, come Cordoba nell’Inter del Triplete. La proprietà americana è stata chiara: largo ai giovani, dopo anni di parametri zero, spesso stagionati. Anche per questo, la partita di domani all’Olimpico di Montjuïc, elegante e decadente come certe milonghe, potrebbe essere il palco dell’ultimo tango per uomini che hanno dato tanto, ma sanno di non poter dare molto di più", sottolinea Repubblica.