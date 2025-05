"La scelta è simbolica, se vogliamo in qualche modo anche romantica. L’Inter, ovvero la proprietà con il presidente Beppe Marotta, ha deciso che a Monaco il 31 maggio per la finale saranno presenti tutti i dipendenti del club nerazzurro. E dunque, anche chi normalmente non segue le partite allo stadio e in trasferta, gli impiegati dietro le quinte in settori poco o per nulla “visibili” al tifoso. La scelta è dettata dalla voglia del club di condividere un momento che può passare alla storia della società e del calcio italiano tutto. E che in ogni caso vale un traguardo raggiunto, a cui si è arrivati con l’aiuto di ogni dipendente. Tutta l’Inter contro il Psg, allora. Non solo Lautaro e compagni", spiega La Gazzetta dello Sport.