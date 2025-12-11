"L’11 gennaio, un mese esatto oggi, a San Siro tornerà Antonio Conte e il suo Napoli da combattimento: saranno fantasmi svolazzanti sulla testa dei nerazzurri, i veri incubi di questa stagione. A impedire a Chivu di spiccare il volo finora sono state proprio le big , come quelli vestiti di azzurro e con il tricolore sul petto, ma pure gli altri di pari grado sempre indigesti finora: i nerazzurri hanno gioito soltanto contro la Roma di Gasperini, senza meritare particolarmente, mentre nelle altre occasioni sia in Italia che ultimamente in Europa, per una ragione o per un’altra, sono sempre caduti malamente", ricorda La Gazzetta dello Sport.

"Prima del rigore gentilmente regalato al Liverpool, c’era stato un lungo rosario di sconfitte dolorose: gli errori allo Stadium contro la Juve, la trappola contiana al Maradona, la destrezza di Allegri e Pulisic nel derby e, in Europa, la testata nel recupero dell’Atletico di Simeone. Il Liverpool è arrivato solo per ultimo, giusto per alimentare i dubbi nerazzurri: ogni gara è diversa dall’altra, ma c’è un filo che unisce tutte queste sconfitte nei big match. Non bastasse, preoccupa per il dicembre e l’inizio gennaio in arrivo: la gradinata nord del Genoa canta la stessa You will never walk alone sacra ai Reds, ed è un sinistro presagio in vista della partita di domenica, ma subito dopo arriva la Supercoppa saudita, in cui potrebbero ripresentarsi i vecchi incubi. Il fatto che la squadra di Chivu affronti questo snodo di stagione senza un pezzo di colonna vertebrale complica tutto: gli infortuni di Calha e Acerbi, più la caviglia malconcia di Dumfries, non ci volevano proprio in questo momento. In ogni caso, l’Inter vuole profondamente il primo trofeo della stagione, ancora di più ripensando alla beffa dell’anno passato, ma se dovesse superare il Bologna in semifinale, affronterebbe il 22 dicembre una tra Milan e Napoli, le altre due big di stanza a Riad. Chivu affronterebbe comunque un allenatore contro cui ha già perso in stagione e quella sarebbe l’occasione perfetta per superare questo strano blocco, sul quale ad Appiano riflettono staff e dirigenti".