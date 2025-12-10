FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – L’Inter di Chivu ha un difetto di fabbrica: è proprio incapace di…

news

Repubblica – L’Inter di Chivu ha un difetto di fabbrica: è proprio incapace di…

Inter Chivu
L'analisi del quotidiano dopo la sconfitta dolorosa per i nerazzurri in Champions League contro il Liverpool ieri a San Siro
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Toccherà rialzarsi in fretta, provando a non farsi trascinare giù dalla frustrazione. L'Inter è rammaricata per il risultato di ieri, lo trova ingiusto. E non è la prima volta in stagione. Questo il focus de La Repubblica sui nerazzurri:

Inter
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Nicolo Barella of FC Internazionale, in action, is challenged during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Alla squadra di Chivu, incapace di pareggiare per difetto di fabbrica, resta una lunga serie di rimpianti. Per non avere portato a casa punti contro una squadra potenzialmente forte ma spenta; per avere regalato il tiro dal dischetto — discutibilissimo — con un'inutile trattenuta di Bastoni. Ma soprattutto per essersi costretta da sola a fare ora almeno quattro punti contro l'Arsenal al Meazza e contro il Borussia Dortmund in trasferta, se vuole sperare di arrivare nelle prime otto ed evitarsi i play-off di Champions, così dannosi per il campionato. E non consola il fatto di potersela prendere con il tremebondo arbitro tedesco Zwayer, accessorio del Var in tutti i momenti chiave della gara".

Leggi anche
Inter, chi prende il posto di Calhanoglu? Nodo per Chivu già col Genoa
Libero – Mistero sul tiro di Bisseck: “parata” di van Dijk, il Var non interviene

© RIPRODUZIONE RISERVATA