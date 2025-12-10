Toccherà rialzarsi in fretta, provando a non farsi trascinare giù dalla frustrazione. L'Inter è rammaricata per il risultato di ieri, lo trova ingiusto. E non è la prima volta in stagione. Questo il focus de La Repubblica sui nerazzurri:
Repubblica – L’Inter di Chivu ha un difetto di fabbrica: è proprio incapace di…
L'analisi del quotidiano dopo la sconfitta dolorosa per i nerazzurri in Champions League contro il Liverpool ieri a San Siro
"Alla squadra di Chivu, incapace di pareggiare per difetto di fabbrica, resta una lunga serie di rimpianti. Per non avere portato a casa punti contro una squadra potenzialmente forte ma spenta; per avere regalato il tiro dal dischetto — discutibilissimo — con un'inutile trattenuta di Bastoni. Ma soprattutto per essersi costretta da sola a fare ora almeno quattro punti contro l'Arsenal al Meazza e contro il Borussia Dortmund in trasferta, se vuole sperare di arrivare nelle prime otto ed evitarsi i play-off di Champions, così dannosi per il campionato. E non consola il fatto di potersela prendere con il tremebondo arbitro tedesco Zwayer, accessorio del Var in tutti i momenti chiave della gara".
