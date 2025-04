"Questa Coppa Italia, competizione a lui cara, lo mette di fronte allo strano tabù di stagione. Il Diavolo su cui ha tiranneggiato per anni, quando c’era proprio Pioli sulla panchina rivale (sei vittorie di fila, con tanto di seconda stella vinta a domicilio), quest’anno gli ha dato parecchi problemi. Su due partite di campionato, una sconfitta in casa a settembre e a febbraio solo un punticino misero, strappato nel recupero tra mille patimenti, senza scordare la rimonta folle subita in Supercoppa. Così la voglia di rivincita ha nutrito queste settimane e la preparazione della semifinale di Coppa Italia: lo stesso Simone ha battuto proprio su questo tasto per solleticare l’orgoglio dei suoi ragazzi", aggiunge il quotidiano.