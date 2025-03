I nerazzurri sono attesi da due match importantissimi per il proprio futuro in campionato e in Champions League

Si apre oggi una settimana importantissima per l'Inter : i nerazzurri affrotano domani il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e domenica l'Atalanta in campionato.

Uno snodo fondamentale per la stagione interista, come sottolinea Tuttosport: "Scatta oggi una settimana chiave per l'Inter di Simone Inzaghi. Domani sera il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord, con il 2-0 dell'andata ottenuto a Rotterdam che spalanca le porte ai quarti, al prestigio per il ritorno fra le migliori otto d'Europa e ai 20 milioni circa fra bonus Uefa e futuro incasso.