Da questo weekend si torna a fare sul serio. L'Inter dovrà ripartire col piede sull'acceleratore, perché il coefficiente di difficoltà degli impegni si alza rispetto al passato recente e servono risposte altrettanto positive. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:
GdS – Inter, a breve una settimana che sarà cruciale per i nerazzurri
Nerazzurri attesi da tre curve insidiose nel cammino tra campionato e Champions League
"Nel giro di sette giorni, l’Inter affronterà le due attuali prime in classifica, tutte e due in trasferta. Sabato prossimo, 18 ottobre, all’Olimpico la partita contro la Roma. Sabato 25 al Maradona, alle ore 18, la squadra di Chivu se le vedrà contro il Napoli. Nel mezzo, la trasferta in Belgio per affrontare l’Union Saint-Gilloise, martedì 21, in Champions. Per l’Inter, sarà una settimana quasi cruciale".
