"C’è stato un momento in cui l’Inter si è trovata di fronte a un delicatissimo bivio: da una parte la scommessa Pio, dall’altra la possibilità di rinforzarsi con Hojlund, quando il danese non era ancora nel mirino del Napoli.

Chivu, appena arrivato ad Appiano e in procinto di imbarcarsi con la squadra per gli Usa, chiese tempo ai dirigenti nerazzurri, che sul gioiellino di casa dovevano sciogliere un solo nodo: puntare subito su di lui o rinviare l’appuntamento di una stagione con un altro prestito? Chivu parlò chiaro: fatemi (ri)vedere Pio all’opera e capiremo meglio. Gli è bastato poco — il gol al River — per arrivare alla conclusione che sì, Pio Esposito sarebbe stato il futuro ma anche il presente dell’Inter".