Nonostante una Fiorentina in emergenza, l'Inter non è riuscita ad approfittarne. Anzi la squadra di Inzaghi è crollata sotto i colpi della viola trascinata da un super Kean. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta in campionato dopo il derby dell'andata. "È uno schiaffo in faccia a Simone Inzaghi e alla sua scombiccherata creatura. La Fiorentina, ridotta all’osso dagli infortuni e per una sera dal mercato, senza un cambio vero in panchina, mette in mostra tutto quello che manca ai nerazzurri: cuore, anima, furore. E organizzazione", sottolinea il Corriere della Sera.